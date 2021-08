Kiedy długość skarpet ma znaczenie?

Jednym z podstawowych sposobów, w jaki można dokonać klasyfikacji na różne rodzaje skarpetek jest ich długość. Wybieramy je najczęściej ze względu na konkretny rodzaj obuwia, do których mają być dopasowane, ale także z uwagi na aspekt wizualny. Do wyboru mamy więc balerinki przeznaczone do butów o tej samej nazwie, które osłaniają jedynie piętę i palcę u stóp, czasem również krawędź stopy, stopki zaś osłaniają jedynie całe stopy bez kostek. Pozostałe rodzaje skarpetek to klasyczne sięgające za kostkę oraz wysokie, zwane podkolankami lub podkolanówkami.

Rodzaje skarpetek - materiały do wyboru

Drugim najważniejszym czynnikiem, według którego dzielimy rodzaje skarpetek jest materiał, z jakiego zostały one wykonane. Zdecydowanie należy sięgać po modele z naturalnych tkanin, dzięki którym stopa nie poci się, oddycha i zapewnia nam komfort. Najlepsze jakościowo skarpetki wykonane są z wysokojakościowej bawełny, najlepiej czesanej. Są one wówczas gładkie, przyjemne w dotyku, miękkie i po prostu niesamowicie wygodne.