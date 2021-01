Jaka biżuteria będzie modna w 2021 roku?

Kobiety kochają biżuterię. I trend ten jest z nami od kilku wieków. Z roku na rok trendy się jednak zmieniają. Warto śledzić nowinki i dopasować biżuterię do swoich potrzeb ale tez do panujących trendów. Na stronie: https://fashionpolska.pl/bizuteria znajdziesz wiele inspiracji! Sprawdź jakie pierścionki, naszyjniki czy kolczyki będą modne w 2021 roku!

Biżuteria dla kobiet i mężczyzn

Zarówno kobiet jak i mężczyźni dobierają biżuterię do swoich stylizacji. Jednak nie trudno zgadnąć, że zdecydowanie więcej jest w ofertach damskich ozdóbek! W 2021 roku warto postawić na sprawdzone i kochane przez kobiety srebro oraz złoto. Kupując takie biżuterie mamy pewność, że będzie ona trwała i posłuży nam długi czas, nie sczernieje i nie straci blasku. Choć złoto jest nieco bardziej odważne, tak srebro to klasyk, jest subtelne i delikatne. Mężczyźni chętnie wybierają koralikowe bransoletki z drewna lub kamieni szlachetnych i półszlachetnych.

Biżuteria - doskonałym pomysłem na prezent

Często zastanawiamy się jaki prezent wybrać z okazji urodzin, imienin czy rocznicy. Warto postawić na cos sprawdzonego, ale też praktycznego. Dlatego wiele osób stawia na pewniak - biżuteria - to coś co wywołuje uśmiech na twarzy drugiej osoby. Warto wybrać coś co będzie się podobało osobie obdarowanej. Najchętniej wybierane są naszyjniki z wisiorkami, bransoletki, pierścionki czy kolczyki. Bardzo modnym stały się bransoletki, do których zbiera się charmsy. To tez świetny pomysł a upominek! Warto pamiętać też o prezencie dla mężczyzn. Tutaj doskonale sprawdzą się obrączki, bransolety, wisiorki czy spinki do koszuli.