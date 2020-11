Sukienki mini - nie dla każdego i nie na każdą okazję!

Czy jest bardziej kobiecy strój niż sukienka? Oczywiście, że nie! A który fason będzie najbardziej kobiecy? - sukienki mini! Chociaż ten typ sukienek jest z pewnością najchętniej wybieranym przez panie w każdym wieku, to jednak nie nadają się one dla każdego i też nie do końca na każdą okazję.

Dla kogo taki model?

Sukienki mini, jak sama nazwa wskazuje są zwykle dość krótkie i odsłaniają znaczną część nóg. Z tego powodu fason ten wybierany jest zwykle przez panie o długich, szczupłych nogach, które nie wstydzą się pokazywać swoich nóg, a chcą tym samym podkreślić ten atut. Jednakże dla pań o nogach mocniejszej budowy fason ten nie jest absolutnie zakazany. Należy jedynie mądrze dobrać dodatki. Krótka sukienka zestawiona z ciemnymi rajstopami, długimi muszkieterkami na obcasie i długim płaszczem będzie się świetnie prezentować. Ciemne muszkieterki w tym samym kolorze, co rajstopy (np. czarne) optycznie zmniejszą i wydłużą nam nogi. Jeżeli dodatkowo chcemy ukryć jakieś mankamenty naszej figury, możemy wybrać model bardziej rozkloszowany, a nie ten dopasowany.

Sukienki mini - na jakie okazje?

Chociaż sukienki mini nigdy nie wychodzą z mody, należy wiedzieć, kiedy wypada je założyć, a kiedy nie. Z pewnością będzie to idealny wybór na popołudniowe spotkanie z przyjaciółmi, imprezę w klubie, wieczorną randkę, koncert. Jednakże w sytuacji, kiedy idziemy do pracy do biura, na spotkanie biznesowe, do teatru, do kościoła, koncert muzyki klasycznej - sukienka ta nie będzie najlepszym wyborem. W takich sytuacjach należy postawić na dłuższe, mniej wyzywające modele.