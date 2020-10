Ozdoby do włosów podkręcą każdą stylizację

Ozdobne spinki, kolorowe gumki czy duże opaski - wszystko to sprawdzi się w modnych stylizacjach tego sezonu!

Co nosić na włosach na co dzień?

Do codziennych stylizacji doskonale pasować będą niesamowicie modne w tym sezonie duże gumki typu scrunchie. Są to gumki wykonane najczęściej z jedwabiu bądź satyny, które nie tylko świetnie wyglądają i podkreślają look, ale co ważne - nie niszczą włosów! Ponadto, do wszelkich sukienek czy spódniczek świetnie sprawdzą się kolorowe chusteczki, którymi możemy obwiązać zarówno głowę, jak i wyłącznie kucyka czy koka.

Wyjątkowe ozdoby do włosów na większe wyjścia

Jeśli czeka Cię jakaś wyjątkowa okazja i przygotowałaś już odpowiednią kreację, pora zadbać o odpowiednie ozdoby do włosów! Na większe wyjścia, np. na wesele, święta czy urodziny, sprawdzą się ozdobne spinki. W tym sezonie najbardziej modne są te z perełkami, diamencikami czy w kolorze srebra lub złota. Najważniejsze aby przyciągały uwagę i stylowo połyskiwały w fryzurze. Dobrym wyborem będzie również duża opaska, która podkreśli elegancki ubiór.