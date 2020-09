Długa suknia ślubna z gorsetem na Ten wyjątkowy dzień!

Ślub i wesele to wielka uroczystość nie tylko dla młodych, ale też dla całej rodziny. Warto dopiąć wszystkie elementy na ostatni guzik. Strój państwa młodych - to coś na co warto zwrócić szczególną uwagę. Długa suknia ślubna z gorsetem to coś o czym marzy wiele przyszłych panien młodych. Jak dobrać model, aby był on odpowiednio dobrany do figury, charakteru i preferencji kobiety? Sprawdź!

Czym wyróżnia się długa suknia ślubna z gorsetem?

Wybór sukni ślubnych nie należy do najłatwiejszych wyborów. Warto rozglądnąć się za ta jedyną kilka- kilkanaście miesięcy przed wydarzeniem. Długa suknia ślubna z gorsetem to marzenie wielu kobiet! Zestaw takie powinien zawierać halkę oraz długi tren. Te elementy wpływają na to, że suknia jest jeszcze bardziej zjawiskowa!

D ługa suknia ślubna z gorsetem dostępna w Atelier!

Atelier Sylwii Romaniuk oferuje wysokiej jakości kreacje wieczorowe, w tym też suknie ślubne. Długa suknia ślubna z gorsetem wykonana jest z najwyższej jakości francuskiego tiulu. Aspekt ten wpływa na jakość i przede wszystkim na wygląd! W całości ręcznie zdobiona brokatem oraz cekinami. W takiej kreacji z pewnością zabłyśniesz i poczujesz się wyjątkowo - jak na Pannę Młodą przystało!