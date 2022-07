Garnitur damski - modne stylizacje na 2022 rok

Trendy modowe dynamicznie się zmieniają, ale jeden jest wyraźnie widoczny - nasz ubiór powinien przede wszystkim sprawiać, że czujemy się dobrze. Coraz częściej na wybiegach pojawiają się ubrania zwiewne, lekkie, wygodne w codziennym użytkowaniu. Dlatego też w tym sezonie bardzo doceniany jest garnitur damski. To uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się na różne okazje i może być wystylizowany na wiele różnych sposobów. Jakich? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Strój do pracy i na co dzień

Warto powiedzieć o tym, że garnitur damski może występować w różnych fasonach. Przykładowo, taliowana marynarka i zwężane spodnie, do tego w stonowanym kolorze, tworzą bardzo elegancki komplet, który doskonale sprawdzi się podczas spotkań biznesowych w pracy. Z kolei aktualnie w modzie są także luźniejsze, oversize'owe modele, które możemy wykorzystać w stylizacjach na co dzień, dodając do tego sportowe trampki i niezobowiązujące dodatki. Taki garnitur damski powinien być wykonany z cieńszego, lżejszego materiału.

Garnitur damski na wesele?

Tak, to również dobry pomysł! Wiele kobiet, które świetnie czują się w garniturach i zdecydowanie bardziej wolą taki ubiór niż sukienki, decyduje się na wybór garnituru damskiego jako stylizacji na wesele. Świetnie sprawdzą się tutaj pastelowe garnitury, z dodatkiem złotej biżuterii i szpilek.