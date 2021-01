Od wielu lat kamizelki męskie to modne dodatki stylizacji. Pasują do wielu outfitów, przez to, że ich wybór jest teraz bardzo szeroki. Co ciekawe, ich historia jest jednak dużo dłuższa, niż nam się wydaje!

Kamizelki męskie na przestrzeni wieków

W modzie kamizelki męskie istnieją już od XVII wieku. W tamtym czasie wyglądały one jednak nieco inaczej. Pierwsze egzemplarze były długie do kolan i miały... długi rękaw! Pierwsze modele całkowicie nie przypominały teraźniejszych kamizelek. Od tamtego czasu zmienił się krój, długość, rodzaj i szerokość klap, a także rozmieszczenie i wygląd kieszeni. Na samym początku XVIII wieku zniknęły długie rękawy. Od XIX wieku stały się najpopularniejszą częścią męskiej garderoby. Panowie prześcigali się w ilości posiadanych rodzajów. Równocześnie zaczęły one być bardziej stonowane i eleganckie - szykowni dżentelmeni dopasowywali kamizelkę do całego stroju.

Elegancja na każdą kieszeń

Aktualnie kamizelki męskie przeżywają swój renesans. Nosi się je już nie tylko do garniturów, ale także na co dzień. Odeszliśmy już od jednokolorowych i stonowanych barw, a triumfy święcą kolorowe, wzorzyste modele, np. z kontrastową kratą czy prążkami. Dzięki temu każdy z mężczyzn znajdzie wśród kamizelek coś dla siebie. Czy to w stylu glamour, oficjalnym, casualowym, czy nawet... sportowym!