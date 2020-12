Akcje H&M designer collaborations

Jeśli robisz zakupy w sklepie pod szyldem H&M, na pewno słyszałaś o corocznej akcji H&M collaboration.

Czym są H&M designer collaborations?

Wspomniane H&M designer collaborations to mówiąc w skrócie współprace marki H&M z najlepszymi projektantami i domami mody z całego świata. Powstające w ten sposób projekty to prawdziwe perełki modowe, łączące w sobie luksus ale i codzienną praktyczność. Są to ubrania wysokiej jakości z mocno limitowanych edycji. Występują więc jedynie w kilkudziesięciu sztukach i są naprawdę wyjątkowe.

Czy warto kupować ubrania z takich akcji?

Zastanawiasz się czy warto zainwestować w ubranie z jednej z tego rodzaju kolaboracji? Te sztuki odzieży się nieco droższe od ubrań oferowanych przez markę, jednak tańsze niż ciuchy z kolekcji wspomnianych projektantów. Będą więc doskonałym kompromisem dla osoby interesującej się modą, jednak nie mogącej pozwolić sobie na bardzo drogie ubrania z oferty domów mody. Warto zainwestować chociaż w jedną sztukę odzieży tego rodzaju, dzięki czemu będziemy posiadać w swojej kolekcji oryginalną, limitowaną rzecz.